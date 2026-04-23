ЕС в 20-м пакете санкций запретил импорт из России ряда товаров.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ЕС в 20-м пакете санкций запрещает импорт из РФ ряда сырья, химикатов, лома металлов, дубленых мехов, говорится в заявлении Совета ЕС.
"ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих России значительные доходы: некоторые виды сырья, металлы, некоторые минералы, стальной и другой металлургический лом, химикаты, изделия из вулканизированной резины и дубленые меха на сумму более 570 миллионов евро", - говорится в заявлении.