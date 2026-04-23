Евросовет утверждает, что российские СМИ под санкциями смогут работать в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросовет утверждает, что журналисты российских СМИ, попавшие под санкции Евросоюза в рамках 20-го пакета, смогут продолжать работать на территории ЕС.

В этом пакете антироссийских санкций ужесточены ограничения в отношении вещания СМИ - запрещены зеркальные сайты. Также ЕС ввел санкции против еще четырех российских журналистов.