Евросовет утверждает, что российские СМИ под санкциями смогут работать в ЕС - РИА Новости, 23.04.2026
17:25 23.04.2026
Евросовет утверждает, что российские СМИ под санкциями смогут работать в ЕС

Евросовет: попавшие под санкции российские журналисты смогут работать в ЕС

© AP Photo / Virginia Mayo — Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросовет утверждает, что журналисты российских СМИ, попавшие под санкции Евросоюза, смогут продолжать работать на территории ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросовет утверждает, что журналисты российских СМИ, попавшие под санкции Евросоюза в рамках 20-го пакета, смогут продолжать работать на территории ЕС.
"Согласованные сегодня меры не помешают целевым СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, например, проводить исследования и брать интервью", - говорится в заявлении Евросовета.
В этом пакете антироссийских санкций ужесточены ограничения в отношении вещания СМИ - запрещены зеркальные сайты. Также ЕС ввел санкции против еще четырех российских журналистов.
