Евросовет утверждает, что российские СМИ под санкциями смогут работать в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросовет утверждает, что журналисты российских СМИ, попавшие под санкции Евросоюза в рамках 20-го пакета, смогут продолжать работать на территории ЕС.
"Согласованные сегодня меры не помешают целевым СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, например, проводить исследования и брать интервью", - говорится в заявлении Евросовета.
В этом пакете антироссийских санкций ужесточены ограничения в отношении вещания СМИ - запрещены зеркальные сайты. Также ЕС ввел санкции против еще четырех российских журналистов.