Глава Бюро нацбезопасности Польши не получил доступ к секретам и уволился

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Бюро национальной безопасности Польши Ценцкевич подал в отставку из-за невозможности получить допуск к секретной информации.

Он обвинил правительство Дональда Туска в давлении на Бюро национальной безопасности и парализации его работы.

Генерал Анджей Ковальский временно займет место Ценцкевича.

ВАРШАВА, 23 апр - РИА Новости. Директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич подал в отставку в связи с невозможностью получить допуск к секретной информации.

В 2024 году Ценцкевич был лишен доступа к секретной информации. В отношении него и бывшего министра национальной обороны Мариуша Блащака продолжается расследование по обвинению в разглашении плана применения вооруженных сил страны.

"В связи с противоправными действиями правительства Дональда Туска , которое не уважает законных решений судов и необоснованно лишает меня права доступа к секретной информации, я подал в отставку с поста государственного секретаря – главы Бюро национальной безопасности", - написал Ценцкевич на платформе Х.

При этом он обвинил правительство Туска в том, что оно парализовало работу BBN.

"Свое решение я обдумал и взял на себя ответственность за государство, одно из важных ведомств которого – Бюро национальной безопасности, подверглось жестокому вмешательству и давлению со стороны правительства Дональда Туска", - написал чиновник.

"Беспрецедентный в истории антигосударственный вандализм Туска и его соратников на практике парализовал нормальное функционирование BBN, а меня лишил возможности выполнять функции, возложенные на меня 7 августа 2025 года президентом Польши", - добавил он.

По данным Ценцкевича, теперь его место займет генерал Анджей Ковальский. "Отныне я буду поддерживать президента в совершенно другой роли. Моему преемнику - генералу Анджею Ковальскому, и всем моим коллегам по BBN я выражаю поддержку, благодарю и желаю удачи", - написал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич сообщил журналистам, что глава государства принял отставку Ценцкевича.

"Отставка профессора Ценцкевича с поста директора Бюро национальной безопасности была принята президентом Каролем Навроцким ", - сказал пресс-секретарь президента.