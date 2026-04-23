Рейтинг@Mail.ru
Глава Бюро нацбезопасности Польши не получил доступ к секретам и уволился - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 23.04.2026 (обновлено: 17:07 23.04.2026)
Глава Бюро нацбезопасности Польши не получил доступ к секретам и уволился

Глава Бюро нацбезопасности Польши подал в отставку из-за секретной информации

CC BY-SA 4.0 / Jwdys / Славомир Ценцкевич
Славомир Ценцкевич - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Jwdys /
Славомир Ценцкевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Бюро национальной безопасности Польши Ценцкевич подал в отставку из-за невозможности получить допуск к секретной информации.
  • Он обвинил правительство Дональда Туска в давлении на Бюро национальной безопасности и парализации его работы.
  • Генерал Анджей Ковальский временно займет место Ценцкевича.
ВАРШАВА, 23 апр - РИА Новости. Директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич подал в отставку в связи с невозможностью получить допуск к секретной информации.
В 2024 году Ценцкевич был лишен доступа к секретной информации. В отношении него и бывшего министра национальной обороны Мариуша Блащака продолжается расследование по обвинению в разглашении плана применения вооруженных сил страны.
"В связи с противоправными действиями правительства Дональда Туска, которое не уважает законных решений судов и необоснованно лишает меня права доступа к секретной информации, я подал в отставку с поста государственного секретаря – главы Бюро национальной безопасности", - написал Ценцкевич на платформе Х.
При этом он обвинил правительство Туска в том, что оно парализовало работу BBN.
"Свое решение я обдумал и взял на себя ответственность за государство, одно из важных ведомств которого – Бюро национальной безопасности, подверглось жестокому вмешательству и давлению со стороны правительства Дональда Туска", - написал чиновник.
"Беспрецедентный в истории антигосударственный вандализм Туска и его соратников на практике парализовал нормальное функционирование BBN, а меня лишил возможности выполнять функции, возложенные на меня 7 августа 2025 года президентом Польши", - добавил он.
По данным Ценцкевича, теперь его место займет генерал Анджей Ковальский. "Отныне я буду поддерживать президента в совершенно другой роли. Моему преемнику - генералу Анджею Ковальскому, и всем моим коллегам по BBN я выражаю поддержку, благодарю и желаю удачи", - написал он.
В свою очередь пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич сообщил журналистам, что глава государства принял отставку Ценцкевича.
"Отставка профессора Ценцкевича с поста директора Бюро национальной безопасности была принята президентом Каролем Навроцким", - сказал пресс-секретарь президента.
Он также сообщил, что Ценцкевич продолжит работать в канцелярии президента как председатель Совета обороны и безопасности, а также будет занимать должность советника президента. Лескевич также подтвердил, что главой BBN временно станет генерал Ковальский, который до настоящего времени являлся заместителем директора BBN.
В миреПольшаДональд ТускМариуш БлащакКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала