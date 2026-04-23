ЕС добавил в список 117 физлиц в рамках санкций против России

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ЕС добавил 117 физических и 60 юридических лиц в свой санкционный список в рамках 20-го пакета санкций против России, сообщил МИД Эстонии.

"Еще 60 компаний будут добавлены в список... В список лиц, подпадающих под санкции, будут добавлены еще 117 физических лиц", - говорится в сообщении ведомства.