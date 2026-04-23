ЕС увязал предоставление кредита Украине с борьбой с коррупцией

15:26 23.04.2026
ЕС увязал предоставление кредита Украине на 90 млрд евро с борьбой с коррупцией

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз увязывает предоставление кредита Украине в размере 90 миллиардов евро с выполнением условий, включая борьбу с коррупцией, говорится в заявлении на сайте Совета Евросоюза.
Ранее в четверг страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине.
"Финансирование будет увязано со строгими условиями для украинской стороны, включая соблюдение верховенства права и борьбу с коррупцией", - сказано в документе.
Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.
Еврокомиссия планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля, однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной транзита нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". В Венгрии указывали, что в случае возобновления поставок перестанут препятствовать выделению кредита, однако сами не будут участвовать в его обеспечении.
