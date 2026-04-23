ЕС планирует начать выплаты по кредиту Украине во втором квартале - РИА Новости, 23.04.2026
15:18 23.04.2026
ЕС планирует начать выплаты по кредиту Украине во втором квартале

ЕС планирует начать выплаты по кредиту Киеву на 90 млрд евро во втором квартале

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС планирует начать первые выплаты по кредиту Украине в размере 90 миллиардов евро во втором квартале.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз после окончательного утверждения в четверг кредита Украине в размере 90 миллиардов евро планирует произвести первые выплаты по нему уже во втором квартале, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
В среду Будапешт снял свои возражения, которые были связаны с прекращением Украиной транзита нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", и кредит был согласован постпредами стран Евросоюза, а затем была запущена техническая процедура утверждения решения на министерском уровне.
"Этот шаг позволит Еврокомиссии начать выплаты как можно скорее во втором квартале 2026 года", - указывается в документе.
Страны ЕС в четверг окончательно утвердили это финансирование.
Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.
Еврокомиссия планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля, однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной транзита нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". В Венгрии указывали, что в случае возобновления поставок перестанут препятствовать выделению кредита, однако сами не будут участвовать в его обеспечении.
Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила 22 апреля, что Украина выразила готовность возобновить поставки по "Дружбе". В тот же день постпреды ЕС согласовали выделение кредита для Киева, поскольку Венгрия сняла свои возражения.
