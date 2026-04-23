ЕС принял 20-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, заявил глава евросовета Антониу Кошта.
Европейская комиссия планировала принять этот пакет 23 февраля 2026 года, однако Венгрия блокировала это решение до возобновления работы нефтепровода "Дружба".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.