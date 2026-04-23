09:28 23.04.2026 (обновлено: 09:32 23.04.2026)
ЕС остался без финансовых ресурсов для решения текущих проблем, пишет FT

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны ЕС после недавних кризисов, включая проблемы с ценами на энергоресурсы, остались практически без финансовых возможностей для решения текущих проблем, пишет газета Financial Times.
  • Еврокомиссия предложила ряд альтернативных решений, включая изменения в налогообложении электроэнергии, совместное пополнение газохранилищ и возможность перераспределения топлива между государствами-членами.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Страны ЕС после недавних кризисов, включая проблемы с ценами на энергоресурсы, остались практически без финансовых возможностей для решения текущих проблем, пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, резкий рост цен на энергоносители стал третьим кризисом за последние шесть лет для пострадавшей экономики ЕС после пандемии COVID-19 и энергетического кризиса 2022 года, вызванного конфликтом на Украине.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"Еще не закончилось". Европа приготовилась к экстремальному сценарию
9 апреля, 08:00
"Это означает, что у (европейских - ред.) стран очень мало финансовых ресурсов для смягчения текущих проблем", - пишет Financial Times.
По мнению газеты, Еврокомиссия понимает, что необдуманные меры, такие как выделение государственных средств на субсидирование автозаправочных станций или выписка чеков домохозяйствам и предприятиям, создают дорогостоящие долгосрочные проблемы.
Как отмечает Financial Times, перед предстоящим саммитом ЕС Еврокомиссия предложила ряд альтернативных решений, включая изменения в налогообложении электроэнергии, совместное пополнение газохранилищ и возможность перераспределения топлива между государствами-членами.
"Эти идеи направлены на то, чтобы убедить лидеров ЕС скоординировать свои действия и избежать превращения энергетического кризиса в фискальный", - добавляет газета.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Вторая пандемия". Иран толкает Европу в бездну
7 апреля, 08:00
 
