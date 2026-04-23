ЕС остался без финансовых ресурсов для решения текущих проблем, пишет FT

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Страны ЕС после недавних кризисов, включая проблемы с ценами на энергоресурсы, остались практически без финансовых возможностей для решения текущих проблем, пишет газета Financial Times.
"Это означает, что у (европейских - ред.) стран очень мало финансовых ресурсов для смягчения текущих проблем", - пишет Financial Times.
По мнению газеты, Еврокомиссия понимает, что необдуманные меры, такие как выделение государственных средств на субсидирование автозаправочных станций или выписка чеков домохозяйствам и предприятиям, создают дорогостоящие долгосрочные проблемы.
Как отмечает Financial Times, перед предстоящим саммитом ЕС Еврокомиссия предложила ряд альтернативных решений, включая изменения в налогообложении электроэнергии, совместное пополнение газохранилищ и возможность перераспределения топлива между государствами-членами.
"Эти идеи направлены на то, чтобы убедить лидеров ЕС скоординировать свои действия и избежать превращения энергетического кризиса в фискальный", - добавляет газета.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира.
"Вторая пандемия". Иран толкает Европу в бездну
7 апреля, 08:00