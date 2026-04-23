Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото

ЕС остался без финансовых ресурсов для решения текущих проблем, пишет FT

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Страны ЕС после недавних кризисов, включая проблемы с ценами на энергоресурсы, остались практически без финансовых возможностей для решения текущих проблем, пишет газета Financial Times

Как отмечает издание, резкий рост цен на энергоносители стал третьим кризисом за последние шесть лет для пострадавшей экономики ЕС после пандемии COVID-19 и энергетического кризиса 2022 года, вызванного конфликтом на Украине

"Это означает, что у (европейских - ред.) стран очень мало финансовых ресурсов для смягчения текущих проблем", - пишет Financial Times.

По мнению газеты, Еврокомиссия понимает, что необдуманные меры, такие как выделение государственных средств на субсидирование автозаправочных станций или выписка чеков домохозяйствам и предприятиям, создают дорогостоящие долгосрочные проблемы.

Как отмечает Financial Times, перед предстоящим саммитом ЕС Еврокомиссия предложила ряд альтернативных решений, включая изменения в налогообложении электроэнергии, совместное пополнение газохранилищ и возможность перераспределения топлива между государствами-членами.