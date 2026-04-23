ЕС в четверг окончательно утвердит 20-й пакет антироссийских санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны Евросоюза планируют окончательно утвердить 20-й пакет антироссийских санкций в четверг.

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза в четверг планируют окончательно утвердить очередной, 20-й по счету, пакет антироссийских санкций, куда войдут новые экспортно-импортные ограничения, а также меры в отношении отдельных физлиц и организаций.

Накануне постпреды стран ЕС предварительно согласовали новые санкции после того, как свои возражения сняла блокировавшая их все последнее время Венгрия . После этого была запущена техническая письменная удаленная процедура окончательного утверждения пакета на министерском уровне.

Как сообщил накануне РИА Новости европейский источник, эта процедура завершится во второй половине дня в четверг, после чего утвержденные меры должны быть опубликованы в официальном журнале ЕС, тогда они вступят в силу.

Еврокомиссия в начале февраля официально представила свое предложение по 20-му пакету санкций против России . Его планировали ввести к концу февраля, однако Венгрия заблокировала принятие из-за прекращения поставок Украиной нефти по трубопроводу "Дружба".

Примечательно, что в день согласования постпредами пакета венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что Украина проинформировала о готовности возобновить поставки нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе".

Изначально Еврокомиссия планировала в 20-м пакете существенно расширить санкции против российского энергетического сектора, в частности, принять ограничения в отношении перевозки российской нефти морем, запретить обслуживание нефтяных танкеров, расширить санкции против перевозящих нефть морских судов. Однако в связи с разрастающимся энергетическим кризисом в ЕС на фоне конфликта на Ближнем Востоке в западных СМИ появилась информация о том, что ряд предложенных нефтяных санкций может быть исключен из пакета.

Кроме энергетики, в новом пакете планируется ввести ограничения против отдельных банков, в том числе из третьих стран, и криптосервисов. Экспортные ограничения будут расширены на компоненты двойного назначения, особенно потенциально подходящие для производства беспилотников. Импортные ограничения, как ожидается, коснутся ряда металлов и химикатов. Расширят и списки так называемых "персональных санкций" - меры в отношении отдельных физлиц и организаций, которым запрещены поездки в ЕС и в отношении которых применяется заморозка всех активов на европейской территории.

Всего ЕС ввел в действие уже 19 пакетов антироссийских санкций, под ограничения попали более двух тысяч физлиц и организаций. Санкции ведены против российского финансового, транспортного и энергетического секторов, приняты многочисленные экспортно-импортные ограничения.