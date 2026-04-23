"Эксмо" провело более 45 тысяч внутренних экспертиз с помощью ИИ

Издательство «Эксмо» провело более 45 тысяч внутренних экспертиз с помощью искусственного интеллекта.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Издательство "Эксмо" провело более 45 тысяч внутренних экспертиз с помощью искусственного интеллекта, 5 тысяч внутренних экспертиз и более 500 наименований книг отправили на внешние проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

В " Эксмо " отметили, что в издательстве действует регламент о выпуске и редакционной подготовке произведений в связи с изменениями в законодательстве по более чем 10 признакам, "включая экстремизм, иноагентов, ЛГБТ*, педофилию, дискредитацию российской армии и прочее". Все редакционные подразделения были обязаны оценить изданные и находящиеся в продаже произведения и готовящиеся к изданию или допечатке книги на наличие в нем любых признаков нарушений законодательства РФ

"Всего было осуществлено более 45 тысяч внутренних ИИ-экспертиз, 5 тысяч внутренних экспертиз, а также около 400 изданий прикладной литературы и 130 наименований художественной литературы были отправлены на внешнюю экспертизу", - рассказали в издательстве.

В "Эксмо" отметили, что контекст выявления признаков нарушений в нехудожественной литературе невероятно широкий: упоминания форм нетрадиционных отношений различных биологических видов без прямого осуждения могли содержаться в медицинской литературе и справочниках, в учебниках по биологии; в репродукциях картин в альбомах по искусству, относящихся к разным периодам истории искусства, могли содержаться изображения обнаженных людей одного пола; в сносках и примечаниях – упоминания нежелательных организаций и иноагентов; совокупность признаков нарушений могли быть обнаружены в биографиях известных людей из разных областей, включая спорт, музыку, культуры и науку.

Во вторник в пресс-службе "Эксмо" подтвердили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанном с распространением книг издательства Popcorn Books. Позже директор по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова добавила, что речь идет о книге "Лето в пионерском галстуке" и других книгах, которые уже фигурировали в уголовном деле в 2025 году, когда силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Тогда же директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили.