Сергей Шишкарев: ГК "Дело" показала "заразительный" пример роста рождений

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Группа компаний "Дело" использует различные стимулы для увеличения рождаемости в семьях сотрудников, и это дает позитивные результаты, пример группы оказался "заразительным", сообщил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев на конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".

"В 2022 году мы первыми в стране систематизировали меры социальной поддержки сотрудников с детьми и объединили их в единую программу. <...> Мы первыми в России начали выплачивать корпоративный семейный капитал 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей", — цитирует пресс-служба ГК "Дело" Шишкарева

Основатель Группы компаний рассказал, что с начала действия программы у сотрудников родились почти 900 детей, а корпоративный семейный капитал выплатили уже 80 раз. Внутренние опросы показали, что выплата 1 миллион рублей повлияла на решение о рождении ребенка в каждой третьей многодетной семье.

"Спустя всего три года уже десятки компаний и даже целые регионы взяли эту практику на вооружение", — подчеркнул Шишкарев, отметив, что российский бизнес с каждым годом играет все большую роль в повышении рождаемости.

Программа поддержки рождаемости, материнства и детства Группы легла в основу корпоративного демографического стандарта, рекомендованного компаниями по всей стране. С тех пор транспортно-логистический холдинг остается в авангарде корпоративной демографии, то и дело расширяя программу, рассказал Шишкарев. Так, с 2026 года компания предоставляет семиместный автомобиль отечественной сборки при рождении четвертого ребенка, поскольку многодетным родителям необходимо возить детей в садик, школу, поликлинику, секции и так далее. Первые автомобили уже выданы сотрудникам из Новороссийска Кронштадта и Башкирии.

"Важно, что число рождений по Группе медленно, но стабильно увеличивается. Ежегодно растут и расходы на программу, что также свидетельствует, что наша инициатива реально работает", — указал Шишкарев.