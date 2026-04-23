ЕК исключила из санкционного списка 11 танкеров

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Одиннадцать танкеров были исключены из санкционного списка ЕС в рамках 20-го пакета антироссийских санкций, сообщается в заявлении Еврокомиссии.

"Одиннадцать судов также исключены из него в рамках этого 20-го пакета, что показывает, что исключение из списка возможно для судов, возвращающихся к соблюдению требований", - говорится в заявлении.