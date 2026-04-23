Ефимов: на территории ТПУ "Текстильщики" реализуют проект КРТ

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 23.04.2026
Ефимов: на территории пересадочного узла "Текстильщики" реализуют проект КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Часть территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Текстильщики" на юго-востоке Москвы реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), предусматривающего строительство 13 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проект решения о комплексном развитии территорий нежилой застройки, состоящей из двух участков совокупной площадью 1,12 гектара, опубликован на сайте mos.ru.
"Подготовленный городом проект предусматривает реорганизацию расположенных в границах хаба двух участков. Там построят объекты торгово-бытового обслуживания общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров и проведут благоустройство. В результате реализации проекта здесь создадут 80 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, один из земельных участков расположен между железной дорогой и Люблинской улицей, второй – между Волгоградским проспектом и культурным центром "Москвич". Согласно проекту КРТ, торговые объекты и автопарковку построят на площадке в 0,96 гектара рядом с платформой МЦД-2, а 0,16 гектара у метро "Текстильщики" рядом с центром "Москвич" благоустроят.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится около 400 проектов КРТ, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала