Ефимов: на территории ТПУ "Текстильщики" реализуют проект КРТ

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Часть территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Текстильщики" на юго-востоке Москвы реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), предусматривающего строительство 13 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проект решения о комплексном развитии территорий нежилой застройки, состоящей из двух участков совокупной площадью 1,12 гектара, опубликован на сайте mos.ru.
"Подготовленный городом проект предусматривает реорганизацию расположенных в границах хаба двух участков. Там построят объекты торгово-бытового обслуживания общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров и проведут благоустройство. В результате реализации проекта здесь создадут 80 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, один из земельных участков расположен между железной дорогой и Люблинской улицей, второй – между Волгоградским проспектом и культурным центром "Москвич". Согласно проекту КРТ, торговые объекты и автопарковку построят на площадке в 0,96 гектара рядом с платформой МЦД-2, а 0,16 гектара у метро "Текстильщики" рядом с центром "Москвич" благоустроят.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится около 400 проектов КРТ, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
22 апреля, 11:06