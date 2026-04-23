Володин рассказал подробности о поправке на запрет продажи вейпов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Поправка, предлагающая предоставить регионам РФ полномочия по запрету продажи вейпов, находится на рассмотрении Госдумы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.