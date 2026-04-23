14:34 23.04.2026 (обновлено: 14:48 23.04.2026)
Володин рассказал подробности о поправке на запрет продажи вейпов в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поправка, предлагающая предоставить регионам Россия полномочия по запрету продажи вейпов, находится на рассмотрении Госдумы.
  • Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Поправка, предлагающая предоставить регионам РФ полномочия по запрету продажи вейпов, находится на рассмотрении Госдумы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
