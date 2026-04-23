Вадим Дуда: в библиотеке должна быть душа

Современные библиотеки сегодня – не просто хранилище книг. Они не только предоставляют читателям комфортные условия, но и радуют модным дизайном, развивают умения и таланты. Об адаптации библиотек к современным реалиям, количестве читателей, влиянии искусственного интеллекта на творчество, продвижении библиотечного дела и о многом другом в интервью корреспонденту РИА Новости Льву Рыжкову рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки, президент Библиотечной Ассамблеи Евразии и Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда.

– Вадим Валерьевич, библиотечное дело не стоит на месте, и залы библиотек сейчас – совсем не те, что помнят многие из нас из детства. Мы наблюдаем технологические прорывы в библиотечном деле, слияние печатного слова и "цифры". Но на чем все стоит? Какова основа?

– Внешне современные библиотеки, конечно, отличаются от прежних. Но их основа — это библиотекарь, по-настоящему влюбленный в свое дело и в книги. Мне кажется, все начинается с людей: с их любви к литературе и к читателям. Этой любви всегда было в избытке, и сейчас ее очень много. Красивый ремонт, новая мебель, интересные мероприятия — все это, безусловно, важно. Но без души, без искреннего отношения все это останется лишь декорацией.

Работа в библиотеке — это настоящее служение, особая миссия. Для нас это не просто красивые слова, а то, во что мы искренне верим. В нашей отрасли очень много людей, для которых библиотека стала делом всей жизни. Особенно в "Ленинке": там немало сотрудников со стажем 40–50 лет. Для многих это единственное место работы. Именно такой преданности делу, готовности отдавать читателям свою любовь и знания нам порой так не хватает.

– Какой должна быть идеальная современная библиотека?

– Мы называем эти библиотеки модельными. Есть очень много теорий, почему эти библиотеки так называются. Один из журналистов в разговоре со мной сказал, что они так называются потому, что там работают очень красивые люди, модельной внешности. Возможно, это один из правильных ответов.

Когда библиотека становится современной, красивой, когда появляются новые технологии, форматы работы, и можно отдать молодую энергию этому замечательному делу, то и люди немножко меняются. Все это – про модельные библиотеки. Но на самом деле они называются так, потому что в 2014 году был принят модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек, где мы просто попытались описать, что такое новая библиотека.

Можно выделить четыре важных направления. Во-первых, это, конечно, удобное современное пространство, где можно провести свободное время. Библиотека и должна быть таковой, а пространство – соответствовать высокому уровню требований молодежи.

Второе, и это, безусловно, фонд. Можно придумывать для библиотек сколько угодно новых функций и давать советы, но суть остается неизменной: люди хотят читать хорошие книги. Поэтому у нас всегда должны быть в наличии современные, интересные и востребованные издания — как в бумажном, так и в электронном формате. Должны быть мультимедиа, источники, чтобы можно было посмотреть фильм или послушать концерт. Иногда вместе с обсуждением или с лекцией.

Третье, конечно же, это линейка мероприятий в модельных библиотеках, которые способны к трансформации. Сегодня мы видим читальный зал. Но уже завтра это – зал для мастер-класса или рабочей встречи с писателем или поэтом. Очень много функциональных возможностей появляется в модельных библиотеках.

Ну и четвертый срез, для меня самый важный. Все начинается с людей и, конечно, модельные библиотеки – это новые профессиональные компетенции, очень высокая мотивация людей, которые там работают.

– По данным "Книжной палаты", суммарное число книжных наименований в России в 2025 году превысило 100 тысяч. Можно ли сориентироваться в этом огромном потоке информации?

– Не то, чтобы это рекорд. В любом случае, в советские времена издавались книги и в большем количестве наименований. Основное падение, кстати, проходит не в числе наименований, а в тиражах книг. Но в целом 100 тысяч книг – это больше, чем в какой-либо другой стране. Думаю, что Россия действительно очень книжная страна.

Ориентироваться в этом, конечно, почти невозможно. Но есть институт библиографов, людей, которые хорошо понимают книги, неплохо знают их содержание и помогут любому читателю найти именно то, что ему нужно. Кстати, в классике библиотечного обслуживания есть так называемая тематическая справка, когда профессионалы помогут вам подобрать набор книг и документов, которые нужны для научной работы или исследований в выбранной тематической области.

И, что очень важно, есть фактографическая справка. Если у вас есть какое-то предположение или гипотеза, можно найти подтверждение в книге, в достоверном научном труде или другом источнике.

Но этот поток информации, ориентироваться в котором, действительно, очень трудно, составляют не только книги. Давайте добавим сюда еще 200 тысяч наименований газет, журналов, небольших периодических изданий. Это действительно огромный информационный массив, с которым ведется большая работа.

В "Ленинку" попадают абсолютно все книги, которые издаются в нашей стране. Каждая – в трех экземплярах. Один экземпляр отправляется в Можайск, в Национальное фондохранилище, где для будущих поколений мы бережно храним все, что когда-то издавалось в нашей стране. Остальные два экземпляра едут на Воздвиженку, в главное здание Ленинки, и в химкинский филиал Российской государственной библиотеки, для того чтобы помочь нашим читателям найти нужные знания.

– Растет ли количество читателей?

– Как многим библиотекам нашей страны, нам очень нужны новые читатели. Но "Ленинка" почти всегда полна. И это замечательный знак. Это значит, что людям нужны книги, достоверные знания. Они хотят сами ориентироваться в сложном информационном мире. К нам приходит примерно 50-60 тысяч новых читателей в год. Это хорошая цифра. Мы ей гордимся. Иногда это бывает немного больше. Достаточно прийти и посмотреть на гардероб, особенно в зимние месяцы. Он полон. Невозможно найти свободный номерок. Это говорит о том, что читателям очень нужны библиотеки.

– При РГБ работает креативная мастерская ArtMasters – "Ленинка Арт" – на стыке технологий и культуры. Какие перспективы открываются перед мастерской и ее учениками?

– Мы сейчас находимся в достаточно сложном процессе становления новой для нас отрасли – креативных индустрий. Но что общего во всех таких индустриях? Это интеллектуальные права. У "Ленинки" – очень большой опыт отбора и сохранения таких прав. Ведь каждая книга – это результат труда автора. Поэтому я думаю, что мы сможем найти хорошую точку взаимодействия с арт-мастерами и с креативными индустриями, именно как организация, имеющая очень большую компетенцию в области сохранения интеллектуальных объектов. Уверен, что это необходимо креативным индустриям, вклад в развитие которых мы внесем.

Кстати, мало кто понимает, насколько вырастут креативные индустрии. Сейчас это примерно 6-8% валового внутреннего продукта, но они должны вырасти до 15%. Это значит, что примерно 7-8 триллионов рублей появится в экономике именно благодаря креативным индустриям. И это очень большие возможности. Мы будем искать свое место в этом растущем мире.

– Расскажите о том, как "Ленинка" участвует в проекте Минкульта "Гений места"?

– Мы координаторы и создатели этого проекта. И уже около 700 точек концентрации таланта "Гений места" открыты в 84 регионах нашей страны. И это количество постоянно увеличивается. Мы с вами говорили о креативных индустриях. И "Гений места" – важная точка входа в эту отрасль. Для многих людей, живущих в разных регионах нашей страны, нужны возможности реализовать потенциал на месте. Не нужно для этого ехать в Москву или в другой крупный мегаполис. И вот в этом мы видим самую большую миссию проекта "Гений места" — дать возможность реализации творческих амбиций на местах. И пока это хорошо получается.

– Какие конкурсы для библиотек проводятся сейчас в России?

– Конкурсов много, но я бы отметил два из них. Один из них вы уже упомянули, это открытый национальный чемпионат ArtMasters, который позволяет показать уникальность людей творческих профессий. В этом году "Ленинка" участвует в запуске интересного фестиваля, который будет называться "Нейрофест-2026". Мы хотим дать возможность людям, которые создают креативные продукты, предметы искусства с помощью искусственного интеллекта, нейросетей, новых технологий, трехмерной печати, показать себя.

– Не чувствуете ли вы опасений, что искусственный интеллект заменит собой человека-творца?

– Я уверен, что искусственный интеллект – не добро и не зло. Это просто хороший помощник. Но нужно научиться этическим правилам взаимодействия с искусственным интеллектом. Генеративный искусственный интеллект, создающий какие-то предметы искусства и творчества, это уже реальность. ИИ уже пишет музыку, создает много других произведений.

Но давайте отвлечемся от технологий. Совсем недавно я рассуждал о творчестве Габриэля Гарсия Маркеса на примере романа "Любовь во время чумы". В нем показана жизнь, полная соблазна, латиноамериканской страсти, создана очень "густая" атмосфера. Это история взаимоотношений, любви двух главных героев. Может так написать искусственный интеллект? Теоретически может. Но как задать вот эту многослойность, когда с каждым новым прочтением, с каждым годом ты находишь абсолютно новые коннотации, новые истолкования привычных сцен. Любил ли герой Фермину Дасу, или он был движим только своим эго? Я думаю, что искусственный интеллект сделал бы это слишком примитивно, и требуется гений писателя для того, чтобы оставить "подвешенными" самые главные вопросы. И это то, что вы чувствуете, когда читаете Достоевского, Толстого, Гоголя, Чехова и многих, кстати, современных авторов.

– Только что в библиотеках, книжных магазинах, литературных музеях и культурных центрах всей России в пятнадцатый раз состоялась "Библионочь". Что нового в организации этого масштабного мероприятия было в этом году?