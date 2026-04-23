ВЦИОМ назвал главные условия для рождения детей

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наличие собственного жилья и стабильно высокий доход стали главными условиями для решения семьи о рождении второго и последующих детей, сообщил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

В четверг в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит ежегодная всероссийская конференция "Демографический перелом в России : пути достижения". В ходе конференции Федоров рассказал о результатах опроса аналитического центра ВЦИОМ , в котором у россиян узнали, какие условия жизни с большей вероятностью повлияют на решение их семьи о рождении второго и последующего ребенка.

"Конечно же, на первом месте собственность - жилье достаточной площади... (На втором месте - ред.) стабильно высокий доход семьи", - сказал Федоров.