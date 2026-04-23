Названы вклады, держать которые перестало быть выгодно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вкладчикам стоит пересмотреть свои долгосрочные депозиты, особенно если их доходность ниже текущих рыночных ставок.
- Наибольший спрос сейчас — на краткосрочные вклады сроком от 2 до 6 месяцев, которые позволяют получить высокую фиксированную доходность и сохранить гибкость.
- Эксперт советует не держать крупную сумму в одном вкладе без диверсификации и внимательно следить за условиями пролонгации.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вкладчикам стоит пересмотреть свои долгосрочные депозиты, особенно если их доходность ниже текущих рыночных ставок. Об этом агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Если говорить о том, с каких вкладов разумно снимать деньги, то в первую очередь речь идет о низкодоходных старых депозитах, а также о вкладах, где ставка после пролонгации существенно снизилась. Нередко банки автоматически продлевают договор уже на менее выгодных условиях, и клиенты это замечают не сразу", — пояснил эксперт.
Финансист назвал выгодную альтернативу вкладам
18 апреля, 03:33
По словам Шнейдермана, сейчас наибольший спрос — на краткосрочные вклады сроком от 2 до 6 месяцев. Они позволяют получить высокую фиксированную доходность и сохранить гибкость. Долгосрочные депозиты на один-три года становятся менее популярными, особенно если ставка по ним ниже рыночной.
Эксперт советует не держать крупную сумму в одном вкладе без диверсификации и внимательно следить за условиями пролонгации.
Юрист объяснила, когда банк может не выдать вклад
16 апреля, 02:17