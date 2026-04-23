В Рязанской области убили мать с годовалым ребенком

РЯЗАНЬ, 23 апр — РИА Новости. В поселке Кадом нашли тело женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти, сообщил СК России.
"В совершении преступления подозревается ранее судимый сожитель потерпевшей", — говорится в посте ведомства в "Максе".
По данным прокуратуры региона, 29-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, нанес множественные удары 26-летней женщине и ее ребенку. Злоумышленника ищут.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.