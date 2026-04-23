В Рязанской области убили мать с годовалым ребенком
17:34 23.04.2026 (обновлено: 18:43 23.04.2026)
В Рязанской области убили 26-летнюю женщину и ее годовалого сына

© Следком/MAXСотрудник СК России проводит следственные мероприятия в квартире, где произошло убийство женщины и ее годовалого сына, Рязанская область
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Кадом в Рязанской области обнаружили тело женщины и ее годовалого сына.
  • В их убийстве подозревают ранее судимого сожителя потерпевшей, его разыскивают.
  • Возбуждено уголовное дело об убийстве.
РЯЗАНЬ, 23 апр — РИА Новости. В поселке Кадом нашли тело женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти, сообщил СК России.
"В совершении преступления подозревается ранее судимый сожитель потерпевшей", — говорится в посте ведомства в "Максе".
По данным прокуратуры региона, 29-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, нанес множественные удары 26-летней женщине и ее ребенку. Злоумышленника ищут.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.
