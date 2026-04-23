Сотрудник СК России проводит следственные мероприятия в квартире, где произошло убийство женщины и ее годовалого сына, Рязанская область

В Рязанской области убили мать с годовалым ребенком

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Кадом в Рязанской области обнаружили тело женщины и ее годовалого сына.

В их убийстве подозревают ранее судимого сожителя потерпевшей, его разыскивают.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

РЯЗАНЬ, 23 апр — РИА Новости. В поселке Кадом нашли тело женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти, сообщил СК России.

"В совершении преступления подозревается ранее судимый сожитель потерпевшей", — говорится в посте ведомства в " Максе ".

По данным прокуратуры региона, 29-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, нанес множественные удары 26-летней женщине и ее ребенку. Злоумышленника ищут.