Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе женщина напала на врача в больнице
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 23.04.2026 (обновлено: 23:14 23.04.2026)
В Симферополе женщина напала на врача в больнице

© РИА Новости / Алексей Майшев
Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина напала на заведующего отделением одной из больниц Симферополя.
  • В результате падения медицинский работник получил травмы лица и носа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Женщина напала на заведующего отделением одной из больниц Симферополя, она задержана, сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии.
"Одна из пациенток, обратившаяся за помощью в медучреждение, устроила дебош и стала вести себя агрессивно. В ответ на замечание, сделанное ей заведующим отделением, накинулась на него с кулаками и сильно его толкнула. В результате падения медицинский работник получил травмы лица и носа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, конфликт произошел в одной из больниц крымской столицы. Сотрудниками Росгвардии женщина задержана и передана полиции.
ПроисшествияСимферопольФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала