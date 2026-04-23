В Симферополе женщина напала на врача в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Женщина напала на заведующего отделением одной из больниц Симферополя, она задержана, сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии.
"Одна из пациенток, обратившаяся за помощью в медучреждение, устроила дебош и стала вести себя агрессивно. В ответ на замечание, сделанное ей заведующим отделением, накинулась на него с кулаками и сильно его толкнула. В результате падения медицинский работник получил травмы лица и носа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, конфликт произошел в одной из больниц крымской столицы. Сотрудниками Росгвардии женщина задержана и передана полиции.
