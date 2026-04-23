20:26 23.04.2026
Ветер сорвал лопасти на 100-летней мельнице под Новгородом

© Фото : Новгородский музей-заповедник/ВКонтактеСорванные лопасти на мельнице в Новгородском музее-заповеднике в Витославлицах
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штормовой ветер сорвал лопасти с 100-летней мельницы в Новгородской области.
  • Мельницу будут восстанавливать в течение лета.
  • Ее построили примерно в 1920-х годах, она имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Штормовой ветер сорвал лопасти на 100-летней мельнице в Новгородской области, ее будут восстанавливать в течение лета, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.
Как ранее сообщал Новгородский гидрометцентр, глубокий циклон пришел с берегов Баренцева моря и принес в четверг в регион похолодание и усиления ветра до 18 метров в секунду.
"Пронёсшийся над Новгородчиной ураганный ветер не миновал и наш музей. В Витославлицах порывами сорвало две лопасти мельницы — несмотря на установленную ранее ветровую защиту. В ближайшее время лопасти демонтируют, а конструкцию осмотрят специалисты",- говорится в сообщении.
Отмечается, что серьёзных повреждений постройка не получила. В течение лета мельница будет полностью восстановлена.
Мельница была построена примерно в 1920-х годах в деревне Солецкого района Новгородской области. В музей деревянного зодчества под Новгородом ее перевезли в 1971 году. В 2019 году была проведена масштабная реставрация. Памятник архитектуры имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
