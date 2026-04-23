Ветер сорвал лопасти на 100-летней мельнице под Новгородом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Штормовой ветер сорвал лопасти на 100-летней мельнице в Новгородской области, ее будут восстанавливать в течение лета, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

"Пронёсшийся над Новгородчиной ураганный ветер не миновал и наш музей. В Витославлицах порывами сорвало две лопасти мельницы — несмотря на установленную ранее ветровую защиту. В ближайшее время лопасти демонтируют, а конструкцию осмотрят специалисты",- говорится в сообщении.