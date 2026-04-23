Жителя Воронежа заподозрили в истязании ребенка

15:21 23.04.2026 (обновлено: 15:24 23.04.2026)
Жителя Воронежа заподозрили в истязании 9-летней дочери сожительницы

Автомобиль Следственного комитета России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в истязании 9-летней дочери сожительницы.
  • По версии следствия, мужчина применял силу и совершал иные противоправные действия в отношении ребенка из-за его поведения.
  • Подозреваемый признался в содеянном на допросе, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Воронежца подозревают в истязании 9-летней дочери сожительницы из-за плохого поведения ребёнка, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя г. Воронежа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней)", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Воронежской области.
Следователи выяснили, что мужчина, которому не нравилось поведение 9-летней дочери сожительницы, применял силу в отношении ребёнка и "совершал иные противоправные действия, чем причинил ей физические и моральные страдания". Девочка рассказала об этом школьным учителям, которые сообщили правоохранителям о происходящем. Сейчас ребёнка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.
"На допросе фигурант, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, признался в содеянном, подтвердив показания в ходе их проверки на месте преступления. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СУ СК России по Воронежской области.
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Омичу грозит 20 лет колонии за совращение двоюродных сестер десяти и 12 лет
19 марта, 19:59
 
