Жителя Воронежа заподозрили в истязании ребенка

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Воронежца подозревают в истязании 9-летней дочери сожительницы из-за плохого поведения ребёнка, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя г. Воронежа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней)", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Воронежской области.

Следователи выяснили, что мужчина, которому не нравилось поведение 9-летней дочери сожительницы, применял силу в отношении ребёнка и "совершал иные противоправные действия, чем причинил ей физические и моральные страдания". Девочка рассказала об этом школьным учителям, которые сообщили правоохранителям о происходящем. Сейчас ребёнка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.