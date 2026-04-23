15:16 23.04.2026 (обновлено: 15:17 23.04.2026)
В Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов, возникший из-за пожара

В Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов из-за пожара на терминале

© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на морском терминале в Туапсе
Дым от пожара на морском терминале в Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов, который возник из-за пожара на морском терминале.
  • Для устранения разлива выставили заграждения и специальные устройства для сбора нефтепродуктов.
  • Ведется постоянный мониторинг ситуации, чтобы оперативно убрать нефтепродукты в случае их повторного попадания в реку.
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Локализован разлив нефтепродуктов в реке Туапсе, возникший из-за пожара на морском терминале, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале. Здесь выставлены 750 метров боновых заграждений, 5 специальных устройств для сбора и нефтеловушка. Ранее попавшие нефтепродукты оперативно собрали", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что ведется постоянный мониторинг. В случае повторных попаданий нефтепродуктов в реку их оперативно уберут.
По данным Морспасслужбы, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона, принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта, добавляется в сообщении оперативного штаба региона.
ПроисшествияТуапсеКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
