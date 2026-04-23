В США предупредили о распространении агрессивных прыгающих червей

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Власти штата Колорадо в США предупреждают местных жителей о новой агрессивной инвазивной разновидности червей, разрушающих состав почвы.

Азиатский "прыгающий червь", он же "сумасшедший червь", или "змеиный червь", живет один сезон и погибает с наступлением холодов. В Минсельхозе Колорадо заверили, что, в отличие от других червей, такой вид считается инвазивным: он быстро потребляет органику на поверхности, разрушая критически важный слой почвы, необходимый для поддержки местных растений, полевых цветов и лесных экосистем.

"Предотвращение распространения прыгающего червя в Колорадо имеет критическое значение для защиты здоровых почв и местных растений нашего штата", — заявил Вондирад Гебру, директор отдела растениеводства в Министерстве сельского хозяйства Колорадо.

При этом он отметил, что эффективных методов по уничтожению таких червей нет.