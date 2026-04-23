В США предупредили о распространении агрессивных прыгающих червей - РИА Новости, 23.04.2026
06:12 23.04.2026 (обновлено: 14:02 23.04.2026)
В США предупредили о распространении агрессивных прыгающих червей

CC BY-SA 4.0 / Njh5880 / Азиатский "прыгающий червь"
Азиатский "прыгающий червь". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Колорадо предупреждают о новой агрессивной инвазивной разновидности червей, разрушающих состав почвы.
  • Азиатский «прыгающий червь» быстро потребляет органику на поверхности, разрушая критически важный слой почвы.
  • Эффективных методов по уничтожению таких червей нет.
ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Власти штата Колорадо в США предупреждают местных жителей о новой агрессивной инвазивной разновидности червей, разрушающих состав почвы.
Азиатский "прыгающий червь", он же "сумасшедший червь", или "змеиный червь", живет один сезон и погибает с наступлением холодов. В Минсельхозе Колорадо заверили, что, в отличие от других червей, такой вид считается инвазивным: он быстро потребляет органику на поверхности, разрушая критически важный слой почвы, необходимый для поддержки местных растений, полевых цветов и лесных экосистем.
"Предотвращение распространения прыгающего червя в Колорадо имеет критическое значение для защиты здоровых почв и местных растений нашего штата", — заявил Вондирад Гебру, директор отдела растениеводства в Министерстве сельского хозяйства Колорадо.
При этом он отметил, что эффективных методов по уничтожению таких червей нет.
Как отмечает Минсельхоз, в сезон гиперактивности эти черви повреждают корни растений и ускоряют высыхание почвы, создавая "парадокс бедности питательными веществами": химические элементы в почве присутствуют, но недоступны для растений.
