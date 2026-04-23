"Чебурашка" возглавил топ экранизаций в России за последние десять лет
13:05 23.04.2026 (обновлено: 15:25 23.04.2026)
"Чебурашка" возглавил топ экранизаций в России за последние десять лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фильм "Чебурашка" возглавил топ экранизаций в российском кинопрокате за последние десять лет.
  • Среди других популярных картин — спортивная драма "Движение вверх" и сказка "По щучьему велению".
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Приключенческий фильм-рекордсмен "Чебурашка" возглавил топ экранизаций в российском кинопрокате за последние десять лет, сообщили РИА Новости в кинокомпании Art Pictures Distribution.
"Лидером остается "Чебурашка" с результатом 6,79 миллиарда рублей", — сказали в пресс-службе.
Также в топ вошла спортивная драма "Движение вверх" 2017 года и сказка "По щучьему велению".
В списке оказалась и новая экранизация сказки Алексея Толстого "Буратино". Она вышла в прокат 1 января этого года и собрала 2,4 миллиарда рублей. Фильм также показали в США, Канаде, Испании, Швейцарии, Израиле и на Кипре. Сейчас кинопрокат продолжается в странах Латинской Америки.
"Чебурашка" занимает первую позицию и на телевидении. По словам аналитиков, экранизации литературных произведений стабильно входят в число наиболее рейтинговых. Максимальные показатели демонстрируют прежде всего сказочные и семейные проекты.
Популярностью также пользуются "Движение вверх" и "Конек-горбунок" 2021 года. Кроме того, в топ-10 попали "По щучьему велению", "А зори здесь тихие…", "Тихий Дон", "Тобол", "Собибор", "Серебряные коньки" и "Летучий корабль".
Фильм "Чебурашка" о знаменитом литературном и анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023-го. За две недели картина стала самой кассовой за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей. Первого января этого года вышел сиквел "Чебурашка 2". Фильм собрал уже более шести миллиардов рублей.
КультураРоссияДмитрий ДьяченкоСНГфильм "Чебурашка"
 
 
