"Чебурашка" возглавил топ экранизаций в России за последние десять лет

Среди других популярных картин — спортивная драма "Движение вверх" и сказка "По щучьему велению".

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Приключенческий фильм-рекордсмен "Чебурашка" возглавил топ экранизаций в российском кинопрокате за последние десять лет, сообщили РИА Новости в кинокомпании Art Pictures Distribution.

"Лидером остается "Чебурашка" с результатом 6,79 миллиарда рублей", — сказали в пресс-службе.

Также в топ вошла спортивная драма " Движение вверх " 2017 года и сказка " По щучьему велению ".

"Чебурашка" занимает первую позицию и на телевидении . По словам аналитиков, экранизации литературных произведений стабильно входят в число наиболее рейтинговых. Максимальные показатели демонстрируют прежде всего сказочные и семейные проекты.

Кроме того, в топ-10 попали "По щучьему велению", "А зори здесь тихие…", "Тихий Дон", "Тобол", "Собибор", "Серебряные коньки" и "Летучий корабль".