На Ставрополье отменили уроки во второй смене в школах из-за атаки БПЛА.

ПЯТИГОРСК, 23 апр - РИА Новости. Уроки во второй смене в школах Ставропольского края были отменены в связи с атакой БПЛА, написал губернатор региона Владимир Владимиров.

Он также отметил, что занятия в колледжах и вузах также рекомендовано завершить.

Согласно постановлению губернатора №197 от 17 апреля 2025 года, руководителям образовательных организаций региона поручено организовать свободное посещение или дистант для обучающихся первой смены в случае, если режим беспилотной опасности не отменен до 6 утра текущего дня и для второй смены, если режим атаки БПЛА не отменен до 10 утра.