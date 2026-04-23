- На Ставрополье отменили уроки во второй смене в школах из-за атаки БПЛА.
- Губернатор Владимиров рекомендовал завершить занятия в колледжах и вузах.
- Руководителям образовательных организаций поручили организовать свободное посещение или дистант для обучающихся первой смены, если режим беспилотной опасности не отменили до 6 утра, и для второй смены — если режим атаки БПЛА не отменили до 10 утра.
ПЯТИГОРСК, 23 апр - РИА Новости. Уроки во второй смене в школах Ставропольского края были отменены в связи с атакой БПЛА, написал губернатор региона Владимир Владимиров.
"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. Первая смена в школах Ставрополья заканчивает обучение, вторая смена - остается дома", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что занятия в колледжах и вузах также рекомендовано завершить.
Согласно постановлению губернатора №197 от 17 апреля 2025 года, руководителям образовательных организаций региона поручено организовать свободное посещение или дистант для обучающихся первой смены в случае, если режим беспилотной опасности не отменен до 6 утра текущего дня и для второй смены, если режим атаки БПЛА не отменен до 10 утра.