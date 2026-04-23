Пострадавших при атаке БПЛА жителей Самарской области госпитализировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Пострадавшие при атаке БПЛА жители Самарской области госпитализированы либо наблюдаются амбулаторно, им окажут необходимую поддержку, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе "Макс".
"Есть среди наших земляков и пострадавшие: госпитализированы в медучреждения региона, а также находятся на амбулаторном наблюдении. Без поддержки никого не оставим", - написал Федорищев.