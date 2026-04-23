Федорищев рассказал о помощи близким погибшей при атаке БПЛА под Самарой

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 АПР - РИА Новости. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь близким женщины, погибшей при атаке БПЛА в Новокуйбышевске, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"К сожалению, в Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина. Мои искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Мы вместе с вами разделяем это горе. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную", - написал Федорищев в своем канале на платформе "Макс".