Пострадавшего при атаке БПЛА в Сызрани перевели в спецучреждение в Самаре

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пострадавшего при вчерашней атаке БПЛА в Сызрани перевели в специализированное учреждение Самары, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.