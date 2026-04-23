Пострадавшего при атаке БПЛА в Сызрани перевели в спецучреждение в Самаре - РИА Новости, 23.04.2026
11:25 23.04.2026 (обновлено: 11:31 23.04.2026)
Пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ в Сызрани перевели в спецучреждение в Самаре

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Последствия атаки БПЛА в Сызрани
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшего при атаке БПЛА в Сызрани перевели в специализированное учреждение в Самаре для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
  • Состояние переведенного пострадавшего стабильно тяжелое, второй пострадавший продолжает лечение в больнице Сызрани, его состояние удовлетворительное.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пострадавшего при вчерашней атаке БПЛА в Сызрани перевели в специализированное учреждение Самары, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Один пострадавший из Сызрани переведен в специализированное учреждение города Самара для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Его состояние стабильно тяжелое. Второй пострадавший продолжает лечение в больнице Сызрани. Его состояние удовлетворительное", - сообщили в областном правительстве, комментируя РИА Новости состояние пострадавших при вчерашней атаке беспилотников ВСУ в Сызрани.
