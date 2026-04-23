Специальная военная операция на Украине
 
14:51 23.04.2026
В Самарской области БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру

Федорищев: при атаке дронов ВСУ на Самарскую область повреждена инфраструктура

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области в результате атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура.
  • Более десятка беспилотников ВСУ были подавлены и уничтожены на территории нескольких городов области.
  • При атаке БПЛА на промышленные предприятия в Новокуйбышевске погиб человек, есть пострадавшие.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Гражданская инфраструктура повреждена в результате атаки БПЛА в Самарской области, ведется оценка ущерба, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе "Макс".
По данным губернатора, на территории нескольких городов Самарской области были подавлены и уничтожены более десятка беспилотников ВСУ.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Проводится оценка ущерба, в ближайшее время приступим к ликвидации последствий", - написал Федорищев.
В четверг глава региона сообщил, что в Новокуйбышевске при атаке БПЛА на промышленные предприятия погиб человек. Предварительно, есть пострадавшие. Кроме того, обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, на улице есть пострадавшие, одного человека госпитализировали.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне ответственности "Днепра"
Вчера, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьНовокуйбышевскСамараВячеслав ФедорищевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
