Зоолог объяснила, что делать при встрече с бобром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При встрече с бобром не следует привлекать его внимание и прикасаться к нему, так как животное может почувствовать угрозу и стать агрессивным.
- Встречу с бобром лучше не приближать и не вмешиваться в его поведение, а также не делать резких движений и не подходить ближе, чем на несколько метров.
- Гуляющим с собакой вблизи потенциального места обитания бобров лучше держать ее на поводке, чтобы собака не спровоцировала бобра.
ВАРШАВА, 23 апр - РИА Новости. При встрече с бобром важно не пытаться привлечь внимание и не прикасаться к животному, рассказала РИА Новости зоолог и зоопсихолог из Польши Вероника Нарбут.
"Самое глупое и безответственное, что можно сделать при встрече с бобром, - это пытаться привлечь его внимание, кричать "Бобр, курва!" и прикасаться к животному, нарушая его покой", - сказала Нарбут, добавив, что в таком случае животное может почувствовать угрозу и стать агрессивным.
Бобр стал очень популярным животным в Польше, а также за ее пределами после появления фразы-мема "Бобр, курва" из вирусного видео, в котором мужчина от неожиданности при виде бобра выкрикнул польское ругательство. Мем широко распространился в российском интернет-пространстве и породил множество роликов на тему, а также был использован в песне "Бобр", тоже ставшей вирусной.
Зоолог предупреждает, что при встрече с бобром не надо делать резких движений и подходить ближе, чем на несколько метров. Специалист призывает всегда внимательно наблюдать за поведением встреченного бобра.
"Ни в коем случае не надо пытаться их кормить или гладить. Вообще не надо протягивать к ним конечности", - добавила собеседница агентства.
Особое внимание зоолог обратила на опасность встречи с бобром домашних животных. Гуляющим с собакой вблизи потенциального места обитания бобров лучше держать ее на поводке, так как собака может спровоцировать бобра, предупредила Нарбут.
"Но самый главный совет при встрече с бобром - не приближаться и не вмешиваться", - заключила специалист.
