Проект Билайна и "Лизы Алерт" получил "Золото" премии "E+ Awards 2026"

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Билайн и "ЛизаАлерт" 22 апреля 2026 года получили "Золото" в номинации "Импакт. Бренды" маркетинговой премии "E+ Awards 2026" за проект "Геопоиск", компании были отмечены за вклад в развитие социальных технологий, сообщает пресс-служба оператора.

Пилотный проект, позволяющий передать спасателям геолокацию пропавшего, если сим-карта оформлена на его родственника, и сам родственник делает запрос оператору на определение координат, был запущен в апреле 2025 года. Второй этап сервиса, когда абоненты Билайна в случае бедствия могут заранее дать согласие на передачу геоданных мобильного устройства в мобильном приложении, заработал в октябре 2025 года. Эту опцию уже активировали более 27 тысяч человек.

"Геопоиск с ЛизаАлерт" – это, по сути, страхование жизни. Новая культура безопасности, когда мобильное устройство абонента работает на его спасение в чрезвычайной ситуации – когда нужна помощь, объявлена поисковая операция. Ранее на запрос координат пропавшего уходило несколько дней – законодательно необходимо было получить судебное решение. Предварительное согласие на передачу данных в мобильном приложении решает правовую коллизию – право человека на помощь обеспечено возможностью законно передать координаты спасателям.

Точность определения местоположения зависит от местности: в городской среде она составляет 50–100 метров, в природной — до 1000 метров. Архитектура хранения данных безопасна, а согласие можно отозвать в один клик. Это бесплатно.

"2025 год стал важным этапом в нашем многолетнем сотрудничестве с "ЛизаАлерт". Мы реализовали новые совместные проекты, запустили важные и необходимые законодательные инициативы, заметно усилили технологическую поддержку отряда — от сервисов геопоиска и специализированного оборудования до решений на базе больших данных и ИИ, которые помогают ускорять поиски и вовлекать больше людей", – отметил гендиректор Билайна Сергей Анохин.

Он подчеркнул, что для оператора – это важнейшее партнерство, которое подчеркивает его вклад и ответственность как технологической компании.

"Мы создаем решения, работающие в критических ситуациях, когда на кону человеческая жизнь, каждая минута имеет значение. Наше взаимодействие с "ЛизаАлерт" – это также пример и сигнал другим компаниям, как можно быть еще более полезным членом общества и вместе по-настоящему решать социальные задачи, важные для людей", – подчеркну он.

Как отметил руководитель ПСО "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, за время работы отряд последовательно привлекал внимание правительства и общественности к вопросам обновления законодательной базы в отношении геоданных, чтобы в полной мере использовать современные технологии для спасения людей.

"Совместно с Билайн мы уже передаем нашу экспертизу другим операторам связи для внедрения аналогичных решений, очень важно, чтобы этот механизм заработал на всем рынке, стал доступен всем абонентам сотовых операторов. И мы вместе будем формировать новую культуру безопасности: людям важно проявить осознанность и заранее дать согласие в приложении, чтобы если что-то происходит, поисковые отряды смогли прийти на помощь", – сказал он.