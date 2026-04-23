В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство
06:35 23.04.2026
В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство

ГосНИИАС должен до 2030 года реализовать проект интеграции БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство РФ.
  • Проект включает выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме "Технология организации безопасных полетов пилотируемой и беспилотной авиации в воздушном пространстве класса "G"".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство РФ, а именно выполнить научно-исследовательскую (НИ) и опытно-конструкторскую работу (ОКР), заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам (БАС) Андрей Попов.
"ГосНИИАС начал выполнять научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, которая называется "Технология организации безопасных полетов пилотированной и беспилотной авиации в воздушном пространстве класса "G". Это разработка базовых принципов, правил о децентрализованной организации движения беспилотных авиационных систем и пилотированной авиации, которая должна завершиться в 2030 году", - сказал Попов.
Он пояснил, что класс "G" - это нижнее воздушное пространство высотой до 3 тысяч метров над землей. "Это сейчас наиболее актуальная задача: разработать алгоритмы интеграции полетов беспилотников в это пространство", - сказал эксперт.
