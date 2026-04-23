В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атаки FPV-дрона ВСУ на территорию частного дома в селе Репяховка Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он добавил, что ранен его отец. В Краснояружской ЦРБ пострадавшему диагностировали осколочные ранения головы, живота, рук и ног. Для дальнейшего лечения бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил губернатор.
