Россиянки на Бали пожаловались на скрытую съемку водителями скутер-такси

ДЖАКАРТА, 23 апр - РИА Новости. Российские туристки на Бали в беседе с РИА Новости пожаловались на участившиеся случаи, когда водители скутер-такси снимают пассажиров на видео без их согласия для публикации в соцсетях.

По словам одной из собеседниц агентства, она обнаружила запись с собой уже после поездки.

"Я случайно наткнулась на видео в интернете, листая видео. Там была подпись, что-то на индонезийском про россиянок на Бали . Оказалось, что меня снимали во время поездки на байке-такси, я была в коротком топе, и там был явный зум на зону декольте. Я даже не подозревала, что меня снимают. А в комментариях был настоящий буллинг, в том числе и по национальному признаку", - рассказала она.

По ее словам, на просьбу удалить видео автор ролика не откликнулся.

Еще две россиянки сообщили, что также столкнулись с подобной практикой. По их словам, водитель во время поездки держал включенной камеру и задавал провокационные вопросы.

"Нам водитель сказал, что камера была якобы "для безопасности". Но при этом он постоянно громко с нами говорил во время поездки, задавал странные вопросы, типа "нравятся ли нам индонезийские мужчины". Было ощущение, что это снимается для развлекательного контента", - отметила одна из них.