Правительство определило критерии качества БАД

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список критериев к биологически активным добавкам (БАД), следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе уточняется, что все критерии применяются единовременно. Так, среди критериев качества БАД выделяются: наличие у изготовителя свидетельства о государственной регистрации; наличие маркировки; соответствие показателям безопасности и составу, подтвержденное аккредитованной испытательной лабораторией.
Кроме того, необходимо подтверждение эффективности БАД, например по информации в научных исследованиях. А также наличие в действующих клинических рекомендациях информации по вопросам эффективности применения.
Роскачество выявило несоответствие содержания омега-3 кислот в 6 марках БАД
9 октября 2025, 06:57