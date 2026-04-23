Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Железногорск в Красноярском крае автобус врезался в дерево.
- Пострадали восемь пассажиров и водитель, они доставлены в медучреждение.
КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Автобус врезался в дерево в городе Железногорск Красноярского края, пострадали 8 пассажиров и водитель, сообщает краевой главк МВД.
"Сегодня утром вблизи дома №26ж по улице Загородной автобус (в Железногорске - ред.), принадлежащий ИП, двигался в сторону КПП №4. При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ДТП пострадало восемь пассажиров автобуса и сам водитель, все они доставлены в медицинское учреждение.
Уточняется, что кроме водителя, никто не был пристегнут ремнями безопасности.