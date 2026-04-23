В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один человек погиб при атаке ВСУ на промпредприятия в Новокуйбышевске.
- В Самаре обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие, одного из них госпитализировали.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Один человек погиб при налете дронов ВСУ на промпредприятия в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"В Новокуйбышевске в результате атаки <...> есть пострадавшие. Один человек погиб", — написал он на платформе "Макс".
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА в Самарской области
© Кадр видео из соцсетей
1 из 2
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА в Самарской области
© Фото : соцсети
2 из 2
© Кадр видео из соцсетей
1 из 2
© Фото : соцсети
2 из 2
На месте развернули оперативный штаб, работают экстренные службы, уточнил Федорищев.
В Самаре обломки одного из БПЛА упали на крышу многоквартирного дома. По словам мэра города Ивана Носкова, повреждена кровля, в здании частично выбило окна. Несколько человек получили травмы, одного из них госпитализировали.
В регионе ввели режим повышенной готовности.