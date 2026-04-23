В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 23.04.2026 (обновлено: 12:57 23.04.2026)
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек

Один человек погиб при атаке ВСУ на промпредприятия в Самарской области

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА в Самарской области
Последствия атаки БПЛА в Самарской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Последствия атаки БПЛА в Самарской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один человек погиб при атаке ВСУ на промпредприятия в Новокуйбышевске.
  • В Самаре обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие, одного из них госпитализировали.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Один человек погиб при налете дронов ВСУ на промпредприятия в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Новокуйбышевске в результате атаки <...> есть пострадавшие. Один человек погиб", — написал он на платформе "Макс".
© Кадр видео из соцсетей

Последствия атаки БПЛА в Самарской области

Последствия атаки БПЛА в Самарской области

Последствия атаки БПЛА в Самарской области

© Кадр видео из соцсетей
1 из 2
© Фото : соцсети

Последствия атаки БПЛА в Самарской области

Последствия атаки БПЛА в Самарской области

Последствия атаки БПЛА в Самарской области

© Фото : соцсети
2 из 2

Последствия атаки БПЛА в Самарской области

© Кадр видео из соцсетей
1 из 2

Последствия атаки БПЛА в Самарской области

© Фото : соцсети
2 из 2
На месте развернули оперативный штаб, работают экстренные службы, уточнил Федорищев.
В Самаре обломки одного из БПЛА упали на крышу многоквартирного дома. По словам мэра города Ивана Носкова, повреждена кровля, в здании частично выбило окна. Несколько человек получили травмы, одного из них госпитализировали.
В регионе ввели режим повышенной готовности.
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В школах Самары и Новокуйбышевска занятия перенесли на вторую смену
Вчера, 07:34
 
Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьПроисшествияВячеслав ФедорищевНовокуйбышевскВооруженные силы УкраиныСамара
 
 
