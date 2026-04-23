Путин подчеркнул важность координации госструктур по развитию Арктики

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Важно, чтобы усилия государственных структур и ведомств по развитию Арктики были скоординированными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
"Профильная комиссия госсовета, морская коллегия, госкорпорация "Росатом", наш ведущий институт развития ВЭБ, другие структуры. Очень важно, чтобы их усилия были четко скоординированы как на федеральном, так и на региональном уровне. А намеченные планы и инвестиционные проекты в Арктике были увязаны между собой", - сказал Путин в ходе заседания.