Путин оценил северный трансарктический маршрут

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал северный трансарктический маршрут одним из наиболее безопасных, надежных и эффективных.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
Глава государства подчеркнул растущую роль Арктики в глобальном контексте, для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей.
"Так, значимость северного трансарктического маршрута как наиболее безопасного, надежного и эффективного пути становится все более очевидной на фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов, в том числе, как мы сейчас видим, и на Ближнем Востоке", - отметил президент.