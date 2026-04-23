В МИД назвали условия возобновления выплат взносов в Арктический совет

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия возобновит выплату взносов в бюджет Арктического совета (АС) в случае восстановления полноценной работы организации, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
"Вопрос уплаты российских взносов в бюджет АС остается открытым. Мы не отказываемся от своих финансовых обязательств, но пока, к сожалению, не видим возможности для урегулирования сложившейся ситуации. Сначала необходимо восстановить полноценное функционирование Совета, прежде всего - обеспечить возобновление заседаний комитета старших должностных лиц", - сообщил "Известиям" дипломат.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в связи с событиями на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.