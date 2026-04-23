Суд арестовал всех организаторов тура в Бурятии, где погибли люди

УЛАН-УДЭ, 23 апр - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал троих организаторов тура на гору Мунку-Сардык в Бурятии, в ходе которого погибли туристы из Красноярска, сообщила прокуратура республики.
«
"Сегодня прокуратурой Тункинского района поддержаны ходатайства следователя об избрании трем гражданам, организовавшим восхождение туристов на вершину Мунку-Сардык, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Суд ходатайства удовлетворил", - говорится в сообщении.
