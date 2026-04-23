12:02 23.04.2026 (обновлено: 15:57 23.04.2026)
Ракета "Ангара-1.2" стартовала с космодрома Плесецк

Ракета "Ангара-1.2" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Запуск РН "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. 23 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2" с военными спутниками.
  • Ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В четверг, 23 апреля, в 11 часов 29 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
Это был восьмой пуск лёгкой "Ангары-1.2" за всю историю эксплуатации ракет данного семейства (первый старт состоялся в 2014 году). Кроме того, с тех пор было проведено пять пусков ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" (четыре с Плесецка и один с Восточного).
Космический пуск 23 апреля стал седьмым по российской программе в 2026 году.
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-34 во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Союз-2.1а" установили на стартовом столе на Байконуре
Вчера, 08:18
 
