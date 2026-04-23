Ирина Акопян: А7 выпустила векселей на сумму более 6,1 трлн рублей

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская система международных расчетов А7 выпустила векселей на общую сумму более 6,1 триллиона рублей, сообщила заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Ирина Акопян на Седьмой конференции "Актуальные вопросы ВЭД: трансграничные платежи в новых условиях".

По ее словам, западный комплаенс, рост издержек на проверку каждой транзакции и фактический отказ иностранных банков от работы с российским бизнесом сломали старую модель расчетов и привели к поискам альтернативных инструментов платежей.

"В первую очередь, это векселя, которых наша компания выпустила на сумму более 6,1 триллиона рублей. По запросу вексель может быть номинирован в любой валюте. Правовую базу обеспечивает Женевская конвенция 1930 года, а юридическая сила документа признается более чем в 30 странах", - приводятся в сообщении слова Акопян.

По ее словам, второй продукт это — стейблкоин A7A5. В сентябре прошлого года он получил статус цифрового финансового актива. Стейблкоин привязан к рублю в соотношении 1:1.

"Когда один канал становится недоступен, всегда должен быть другой. Быстрый, надежный, экономически оправданный. Мы научились главному: действовать быстро, опираться на факты и использовать проверенные инструменты, адаптируя их под новые реалии", — подытожила Акопян.