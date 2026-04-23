Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Третий американский авианосец "Джордж Буш" прибыл на Ближний Восток.
- Он придет на смену авианосцу "Джеральд Форд", на борту которого произошел крупный пожар.
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Третий американский авианосец "Джордж Буш" прибыл на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования США, о чем ведомство сообщило в своем аккаунте в социальной сети X.
"Авианосец класса "Нимиц" "Джордж Буш" (CVN 77) следует в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США, 23 апреля", - говорится в посте с прикрепленной к нему фотографией авианосца.
В составе военно-морских сил США имеются 11 действующих авианосцев. Два из них - "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" - уже принимают участие в совместной операции США и Израиля против Ирана.
Как сообщают американские СМИ, авианосец "Джордж Буш" придет на смену авианосцу "Джеральд Форд". Ранее на борту "Форда" с начала операции США против Ирана произошел крупный пожар, что вынудило корабль встать на ремонт у берегов Крита.
Передислокация еще одного авианосца на Ближний Восток происходит на фоне продолжающейся морской блокады иранских портов силами ВМС США и режима прекращения огня, о продлении которого на неопределённый срок ранее сообщил президент США Дональд Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Авианосец "Джордж Буш" покинул порт Норфолка
31 марта, 22:32