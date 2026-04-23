Аббас не сможет посетить мероприятия 9 Мая в Москве
02:51 23.04.2026
Аббас не сможет посетить мероприятия 9 Мая в Москве

Глава Палестины Аббас не сможет приехать в Москву на празднование Дня Победы

Президент Палестины Махмуд Аббас
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет посетить памятные мероприятия 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости источник в канцелярии палестинского лидера.
"У президента не будет возможности прибыть в Москву для участия в праздновании Дня Победы над фашизмом", - сказал собеседник агентства.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Представителей РФ не пригласили на памятные мероприятия к 9 Мая в Германии
20 апреля, 04:49
По его словам, ранее Аббас получил приглашение на участие в китайско-арабском саммите в Пекине, и это мероприятие накладывается по времени на торжества в Москве.
"В ближайшее время будет решено, кто будет представлять Палестину на мероприятии в Москве", - подчеркнул источник.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Додик сообщил, что 9 мая приедет в Москву
22 марта, 15:45
 
