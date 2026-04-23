Аббас не сможет посетить мероприятия 9 Мая в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет посетить памятные мероприятия 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости источник в канцелярии палестинского лидера.
"У президента не будет возможности прибыть в Москву для участия в праздновании Дня Победы над фашизмом", - сказал собеседник агентства.
"В ближайшее время будет решено, кто будет представлять Палестину на мероприятии в Москве", - подчеркнул источник.
