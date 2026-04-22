Сотрудничество с Россией выгодно для экономики Словакии, считает депутат
14:03 22.04.2026 (обновлено: 14:08 22.04.2026)
Сотрудничество с Россией выгодно для экономики Словакии, считает депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудничество с Россией является наиболее экономически выгодным для Словакии вариантом, считает первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.
  • По мнению Журавлева, получение российских энергоресурсов — двигатель словацкой промышленности, а отказ от них подобен "немедленному краху".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудничество с Россией является наиболее экономически выгодным для Словакии вариантом, такое мнение выразил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.
Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил РИА Новости, что желание восстановить работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией свидетельствует о готовности Словакии к активному сотрудничеству с Москвой.
В беседе с "Лентой.ру" Журавлев подчеркнул, что сотрудничество с Россией — "наиболее экономически выгодный для Словакии вариант". По его мнению, получение российских энергоресурсов — двигатель словацкой промышленности, а отказ от них подобен "немедленному краху".
"И, кстати, к таким же умозаключениям приходят постепенно власти Чехии и Болгарии. Для их стран восстановление связей с Россией — вариант, который ведет к улучшению благосостояния населения", — заключил депутат.
