Строительство нового газорегуляторного пункта стартовало в ЮЗАО Москвы

Возведение нового газорегуляторного пункта "РТС Южное Бутово-2" в ЮЗАО в Москве

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали работы по возведению нового газорегуляторного пункта "РТС Южное Бутово-2" в ЮЗАО столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Юго-Западном административном округе", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что проектом предусмотрена подача газа на ТЭЦ-26 и районную тепловую станцию "Южное Бутово".

"Пропускная способность нового пункта составит 70 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений. Он будет оснащен современным оборудованием, изготовленным на собственном производстве АО "Мосгаз", - уточнил Бирюков.

Он отметил, что оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности. Дополнительно выполнят прокладку подводящих газопроводов.

"Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством", - добавил заммэра.