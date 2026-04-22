Рейтинг@Mail.ru
Строительство нового газорегуляторного пункта стартовало в ЮЗАО Москвы - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:53 22.04.2026
Строительство нового газорегуляторного пункта стартовало в ЮЗАО Москвы

На юге Москвы построят новый газорегуляторный пункт «РТС Южное Бутово-2»

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыВозведение нового газорегуляторного пункта "РТС Южное Бутово-2" в ЮЗАО в Москве
Возведение нового газорегуляторного пункта "РТС Южное Бутово-2" в ЮЗАО в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали работы по возведению нового газорегуляторного пункта "РТС Южное Бутово-2" в ЮЗАО столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Юго-Западном административном округе", - рассказал Бирюков.
Ремонт в квартире - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Москве поступило около восьми тысяч заявок на согласование перепланировки
Вчера, 09:57
Заммэра подчеркнул, что проектом предусмотрена подача газа на ТЭЦ-26 и районную тепловую станцию "Южное Бутово".
"Пропускная способность нового пункта составит 70 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений. Он будет оснащен современным оборудованием, изготовленным на собственном производстве АО "Мосгаз", - уточнил Бирюков.
Он отметил, что оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности. Дополнительно выполнят прокладку подводящих газопроводов.
"Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством", - добавил заммэра.
По его словам, модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
Платформа для маломобильных граждан, установленная в одном из жилых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Москве в жилых домах установят 250 подъемников для инвалидов
21 апреля, 14:56
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала