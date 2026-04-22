СМИ: США остановили отправку наличных Ираку, требуя мер против Ирана

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США заморозили отправку Ираку наличных долларов и программы сотрудничества в сфере безопасности, требуя от Багдада мер против проиранских формирований, пишет газета The Wall Street Journal.
"Администрация Трампа приостановила поставки американских долларов Ираку и заморозила сотрудничество в сфере безопасности с его армией, наращивая давление на Багдад для ликвидации влиятельных формирований, поддерживаемых Ираном", — говорится в статье со ссылкой на иракских и американских чиновников.
Газета напомнила, что после вторжения США в Ирак в 2003-м доходы от продажи иракской нефти хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, но каждый год Вашингтон передает 13 миллиардов долларов наличными для поддержания иракской экономики.
Кроме того, США приостановили финансирование некоторых контртеррористических программ и программ подготовки военных до тех пор, пока атаки проиранских формирований не прекратятся, а Багдад не примет меры по их ликвидации.
Собеседники издания подчеркнули, что приостановка поставок долларов в Ирак носит временный характер, но не уточнили, какие конкретно шаги Багдад должен предпринять для возобновления поставок.
Одиннадцатого апреля парламент Ирака избрал президентом кандидата от союзного Ирану Патриотического союза Курдистана Низара Амеди. Сразу после избрания тот заявил, что выступает за прекращение войны между США и Ираном и осуждает атаки на проиранские формирования в Ираке.