СМИ: США остановили отправку наличных Ираку, требуя мер против Ирана
08:48 22.04.2026 (обновлено: 11:38 22.04.2026)
СМИ: США остановили отправку наличных Ираку, требуя мер против Ирана

WSJ: США остановили отправку наличных Ираку, требуя мер против проиранских сил

Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США приостановили отправку Ираку наличных долларов и заморозили программы сотрудничества в сфере безопасности.
  • Американский Минфин заблокировал отправку примерно 500 миллионов долларов, полученных от продажи иракской нефти.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США заморозили отправку Ираку наличных долларов и программы сотрудничества в сфере безопасности, требуя от Багдада мер против проиранских формирований, пишет газета The Wall Street Journal.
Издание напоминает, что после вторжения в Ирак в 2003 году США согласились хранить доходы Ирака от продажи нефти в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и отправляют ему ежегодно 13 миллиардов долларов наличными для поддержания функционирования иракской экономики.
"Администрация Трампа приостановила поставки американских долларов Ираку и заморозила сотрудничество в сфере безопасности с его армией, наращивая давление на Багдад для ликвидации влиятельных формирований, поддерживаемых Ираном", — говорится в статье со ссылкой на иракских и американских чиновников.
Газета напомнила, что после вторжения США в Ирак в 2003-м доходы от продажи иракской нефти хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, но каждый год Вашингтон передает 13 миллиардов долларов наличными для поддержания иракской экономики.
По словам собеседников издания, недавно американский Минфин заблокировал отправку в Ирак примерно 500 миллионов долларов, и это уже второй такой случай с начала конфликта вокруг Ирана.
Кроме того, США приостановили финансирование некоторых контртеррористических программ и программ подготовки военных до тех пор, пока атаки проиранских формирований не прекратятся, а Багдад не примет меры по их ликвидации.
Собеседники издания подчеркнули, что приостановка поставок долларов в Ирак носит временный характер, но не уточнили, какие конкретно шаги Багдад должен предпринять для возобновления поставок.
Одиннадцатого апреля парламент Ирака избрал президентом кандидата от союзного Ирану Патриотического союза Курдистана Низара Амеди. Сразу после избрания тот заявил, что выступает за прекращение войны между США и Ираном и осуждает атаки на проиранские формирования в Ираке.
