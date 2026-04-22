© Фото : соцсети Дым на месте взрыва в многоэтажном доме на юге Москвы

На юге Москвы в многоэтажном доме прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ На улице Загорьевская на юге Москвы в многоэтажном доме прогремел взрыв.

По предварительным данным экстренных служб, взрыв произошел из-за бытового прибора, информации о пострадавших нет.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Загорьевская в Москве, предварительно - из-за бытового прибора, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Взрыв, по предварительным данным, из-за бытового прибора произошел в многоэтажном доме на улице Загорьевская в Москве", - сказал собеседник агентства.