На юге Москвы в многоэтажном доме прогремел взрыв

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Загорьевская в Москве, предварительно - из-за бытового прибора, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Взрыв, по предварительным данным, из-за бытового прибора произошел в многоэтажном доме на улице Загорьевская в Москве", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, предварительно, информации о пострадавших нет.