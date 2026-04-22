На юге Москвы в многоэтажном доме прогремел взрыв - РИА Новости, 22.04.2026
18:49 22.04.2026 (обновлено: 18:51 22.04.2026)
На юге Москвы в многоэтажном доме прогремел взрыв

РИА Новости: на юге Москвы в многоэтажном доме прогремел взрыв

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в многоэтажном доме на юге Москвы
Дым на месте взрыва в многоэтажном доме на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в многоэтажном доме на юге Москвы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Загорьевская на юге Москвы в многоэтажном доме прогремел взрыв.
  • По предварительным данным экстренных служб, взрыв произошел из-за бытового прибора, информации о пострадавших нет.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Загорьевская в Москве, предварительно - из-за бытового прибора, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Взрыв, по предварительным данным, из-за бытового прибора произошел в многоэтажном доме на улице Загорьевская в Москве", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, предварительно, информации о пострадавших нет.
