Костин рассказал, как его пытались обмануть мошенники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что мошенники пытались его обмануть, звоня с телефона известного российского миллиардера.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, как мошенники пытались его обмануть, звоня с телефона известного российского миллиардера.
"Мне звонили с телефона очень уважаемого нашего миллиардера, которому срочно нужно было оплатить что-то… Когда ему перезванивал, то отвечал голос и говорил: "Извини, пожалуйста, я сейчас в правительстве, я тебе не могу перезвонить", - рассказал он в рамках бизнес-диалога с клиентами.
"То есть они взломали его систему и оттуда уже пытались действовать. Поэтому там и серьезные ребята работают", - продолжил Костин.
Также он отметил, что ВТБ по итогам 2025 года выявил 60 миллионов подозрительных операций.